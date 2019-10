Für Daniela Büchner (41) und die Kinder war das vergangene Weihnachtsfest ein besonderes trauriges. Einen Monat zuvor hatte ihre große Liebe Jens Büchner (✝49) seinen Kampf gegen Lungenkrebs verloren und verstarb. Vor dem Fest der Liebe ohne den Goodbye Deutschland-Star graute es der Mama von fünf Kindern. Das soll in diesem Jahr anders sein: Danni freut sich dieses Mal sogar auf die besinnliche Zeit!

"Tatsächlich freue ich mich auf Weihnachten. Mein Mann ist zwar nicht mehr dabei, aber die Zwillinge werden älter und wir können ihnen jetzt erzählen, dass der Weihnachtsmann kommt und so – und das ist einfach schön", plauderte die 41-Jährige im Bild-Mallorca-Livestream auf Facebook aus. Bei leckerem Essen will sie es sich mit ihrer Familie gemütlich machen. Was bei Büchners wohl auf den Teller kommen wird? "An Heiligabend gibt es bei uns immer ganz klassisch Rotkohl, Klöße und Pute – ganz klassisch", erzählte sie.

Die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani haben sogar schon eine Wunschliste, die laut ihrer Mutter kaum länger sein könnte. "Star Wars, Barbie... Das wechselt immer. Anna und Elsa von der Eiskönigin sind auch ganz groß im Rennen", lächelte Daniela. Was sie sich wünscht, verriet sie zwar nicht, dafür ist aber gewiss: In Gedanken wird Jens auch dieses Weihnachten wieder bei seinen Liebsten sein.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna

Anzeige

ActionPress / Friedrich,Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de