Yasin und Samira machen Nägel mit Köpfen! Nachdem die beiden Kuppelshow-Stars Love Island als Paar verlassen und sich sogar schon ihre Liebe gestanden hatten, mussten sie zurück im heimischen Deutschland das erste große Hindernis meistern: Satte acht Stunden Autofahrt trennten die Turteltauben! Doch auf Fernbeziehung hatten beide keine Lust. Deswegen sind sie jetzt nach nur wenigen Wochen Partnerschaft zusammengezogen. Was wohl ihre Freunde zu diesem Schritt sagen?

Promiflash hat bei Ex-"Love Island"-Beauty Melissa (24) nachgefragt, ob sie die Aktion mutig oder womöglich doch etwas übereilt findet. "Ich glaube, es war eine gute Entscheidung!", betonte die 24-Jährige im Interview. "Die beiden haben dadurch Zeit, sich noch besser, intensiver kennen und lieben zu lernen." Die Bad Herrenbergerin betont dabei, dass sie glaubt, eine Fernbeziehung hätte der Liebe der beiden auf Dauer nicht gut getan, sondern diese eher erkalten lassen.

Dass Melissa so wohlwollend das Liebesglück von Yasin und Samira kommentiert, könnte übrigens einen süßen Hintergrund haben: Womöglich bahnt sich bei der 24-Jährigen zurzeit eine Liaison an! Nachdem DSDS-Star Pietro Lombardi (27) die Brünette wochenlang im TV angeschmachtet und ihr sogar eine romantische Videobotschaft in die TV-Villa geschickt hatte, haben sich die beiden mittlerweile getroffen. Nun geht ihr Flirt in die nächste Runde: "Momentaner Status ist eine ganz klassische Romanze.[...] Wir lernen uns kennen. Es fühlt sich sehr schön an, sehr ehrlich", schilderte der 27-Jährige in einem kürzlichen Liebes-Update auf Instagram.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / melissa_loveisland Ex-"Love Island"-Kandidatin Melissa

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de