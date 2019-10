Schluss mit Fernbeziehung! Nachdem sich Samira und Yasin in der letzten Folge von Love Island ihre Liebe gestanden, sind beide mittlerweile aus der TV-Liebesvilla ausgezogen und wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Während Yasin kürzlich noch beteuerte, dass er und Samira überlegen würden, ob er zu ihr nach Hamburg ziehe, hat sich das Blatt nun offenbar gewendet: Die beiden wohnen tatsächlich schon zusammen!

Auf Instagram teilte der Sportlehrer nun einen Schnappschuss von sich und seinem Schatz Samira. Auf dem Pärchen-Selfie grinsen die beiden Turteltauben verliebt bis über beide Ohren. Ein User fragte unter dem Post ganz direkt, wann die beiden denn zusammenziehen würden. "Sind wir schon", kommentierte der Bayer stolz und unterstrich seine Antwort mit einem Herz-Smiley. Ob Yasin tatsächlich zu seiner Angebeteten nach Hamburg gezogen ist oder ob sie ihre Zelte bei ihm aufschlug, teilte das Paar bislang nicht mit.

In der Kuppel-Show war der 28-Jährige vor allem für seine witzigen Sprüche bekannt. Seine Fans hatte er kürzlich im Netz gefragt, welchen Spruch sie von ihm am besten fanden. Und die Community war sich einig – ihre Wahl fiel auf: "Soll ich dir zeigen, wie die Sonne aufgeht?" Damit hatte Yasin seine Auserwählte in der Privat-Suite der Liebesinsel beeindrucken wollen, bevor er sich beim anschließenden Liebesspiel einen Krampf geholt hatte.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira, Oktober 2019

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Instagram / yasin__ca Ex-"Love Island"-Kandidaten Samira und Yasin

