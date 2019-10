Für Jennifer Lawrence (29) und Cooke Maroney wird es jetzt ernst: Gerüchten zufolge sollen sie sich am Samstag endlich das Jawort geben: Dabei sollen rund 150 Gäste der Schauspielerin und dem Kunsthändler bei ihrer Trauung in der historischen Villa Belcourt of Newport Gesellschaft leisten. Nach dem Brautpaar, das bereits am Freitag am Hochzeitsort Rhode Island gelandet ist, trafen auch viele Stars zum Probeessen dort ein: Diese hochkarätigen Gäste waren dabei!

Wie Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen, hat das Dinner nur so vor prominenten Gesichtern gestrotzt: Keine Geringeren als Superstar Adele, Modeikone Nicole Richie (38) samt Punk-Rocker-Gatte Joel Madden (40), Cameron Diaz (47) und Momager Kris Jenner (63) haben an dem Abend teilgenommen.

Gut möglich, dass die Liste am großen Tag mit vielen weiteren hochkarätigen Gästen aufgestockt wird: Immerhin ist Jen schon seit Jahren mit jeder Menge A-Lister wie Bradley Cooper (44), Emma Stone (30), Amy Schumer (38) und vielen weiteren befreundet. Geplant wurde das Event übrigens von Promi-Weddingplanner Mark Seed.

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroneys Hochzeitslocation Belcourt of Newport,

Richard Harbus / MEGA Jennifer Lawrence Hochzeitsgäste

Richard Harbus / MEGA Jennifer Lawrence und Cooke Maroneys Hochzeitsgäste

