Haarfarben- und Frisuren-Wechsel bei Vivien Michalla vor dem TV-Abenteuer! Die 26-Jährige war in der diesjährigen Love Island-Staffel Kandidatin in der Liebesvilla und verließ am Ende mit ihrem neuen Herzblatt Sidney Wolf die Kuppelshow als Siegerin. Die Eiskonditorin fiel mit ihrem kinnlangen blonden Bob auf, den sie mal lockig und mal glatt trug. Kurz bevor Vivien auf die Insel der Liebe kam, hatte sie noch einen ganz anderen Haarschnitt!

Wenn man ihren Instagram-Account durchforstet, sticht ihren Followern natürlich sofort ins Auge, was die Beauty an sich verändert hat. Im Mai teilte Vivien mehrere Bilder, auf denen sie einen brünetten Bob trägt! Da das TV-Format bereits Anfang September in die dritte Runde ging, scheint sie sich kurz vor Drehbeginn für eine Typveränderung entschieden zu haben – und ließ ihren Schopf bleichen.

In diesem Jahr hat die Neu-Blondine den Friseur offensichtlich nicht nur einmal besucht. Sie hatte bereits Anfang des Jahres eine Umwandlung durchgemacht. Vor dem aktuellen Schnitt hatte Vivien ihre Community mit einer langen, dunkelbraunen Mähne verzückt.

Instagram / vivixkit Vivien Michalla, "Love Island"-Siegerin 2019

Anzeige

Instagram / vivixkit Vivien Michalla, Reality TV-Star

Anzeige

Instagram / vivixkit Vivien Michalla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de