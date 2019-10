Love Island hat ein neues Gewinner-Pärchen! Vier Wochen hatten die Kandidaten auf der Flirtinsel Zeit, ihre große Liebe zu finden. Zwischen täglichem Streit und Drama kamen sich zwei der Islander ab der zweiten Hälfte immer näher: Sidney Wolf und Vivien Michalla – die Zuschauer sehen zwischen dem Schauspieler und der Eiskonditorin offenbar wahre Gefühle: Die beiden Turteltauben verlassen die dritte Staffel der Kuppelshow als Sieger!

"Ich fühle mich zu dir hingezogen und es kribbelt in mir. Einen Menschen in so kurzer Zeit, zu vertrauen ist nicht leicht, aber du hast es mir mit deiner ganz besonderen Art ermöglicht", machte die Blondine ihrem Auserwählten kurz vor der Entscheidung eine rührende Liebeserklärung. Und auch der 32-Jährige ist von seiner Show-Partnerin total begeistert: "Du hast etwas in mir ausgelöst, was keiner zuvor in mir geschafft hat." Nach der Verkündung des Siegs ging es dann um die Prämie von 50.000 Euro – die natürlich geteilt wurde.

Ganz so überraschend ist ihr Sieg aber nicht: Die beiden Turteltauben wanderten in den vergangenen Tagen auf der Beliebtheitsskala der Fans immer weiter nach oben und auch für die ehemaligen "Love Island"-Teilnehmer Mike Heiter und Elena Miras (27) waren sie der Favorit: "Ich glaube, dass Sidney und Vivi gute Chancen haben", meinte die 27-Jährige kürzlich. Der zweite Platz ging übrigens an Yasin und Samira, auf dem dritten landeten Roman Raamo und Lina Schrader.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

RTL II Vivien und Sidney an Tag 16

RTL II/Magdalena Possert Vivien küsst Sidney

RTL II/Magdalena Possert Sidney und Vivien

