Autsch, das hat gesessen! Daniela Katzenberger (33) ist bekannt dafür, einiges aus ihrem Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia zu zeigen. Vor allem ihre kleine Prinzessin mausert sich immer mehr zum Star ihrer Social-Media-Beiträge. Erst kürzlich schoss Danis Nachwuchs den Vogel ab: Sophia schätzte das Alter ihrer Mama total falsch ein – ganz zum Bedauern der Kultblondine!

Auf ihrer Instagram-Seite postete die 33-Jährige einen witzigen Clip von sich und ihrer Tochter. Mutig fragt Dani die Vierjährige darin, wie alt diese ihre Mama denn einschätze. Doch mit der Antwort ihrer Kleinen hat das TV-Gesicht wohl nicht gerechnet. "Du bist 39", platzt es aus Sophia heraus. "39? Das ist hart!", gibt sich die Blondine sichtbar geknickt.

Allzu sehr dürfte diese Aussage die Katze aber nicht verletzt haben, hatte diese selbst an ihrem Ehrentag doch mitgeteilt, sich wie eine 80-Jährige zu fühlen. Gegenüber Promiflash erklärte sie den Grund dafür: "Es ist auch so: An manchen Tagen, wenn ich aufstehe, merke ich schon mal meinen Rücken oder meine Schultern. Du merkst halt schon, dass du oft ein kleines Kind mit dir herumträgst."

