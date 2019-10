Seit Mai dieses Jahres sind James Middleton (32) und Alizee Thevenet ein glückliches Paar. Erst vor einigen Tagen überraschten die beiden ihre Fans mit der Verkündung des nächsten Beziehungsschritts – bald werden der Bruder von Herzogin Kate (37) und die Französin vor den Traualtar treten. Nach diesen Verlobungsnews ließ es sich das Pärchen nicht nehmen, ihre Liebe der Öffentlichkeit zu präsentieren: Bei einem Event feierten James und Alizee jetzt ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt!

Am Donnerstag waren die beiden Gäste auf der Premiere des Dokumentarstreifens "The Elephant Queen" in London. Bei dem ersten Auftritt als verlobtes Pärchen strahlte der 32-Jährige mit seiner Liebsten nur so um die Wette. Auf den Bildern des Events nimmt James seine Alizee liebevoll in den Arm – während die Blondine zufrieden in die Kamera lächelt.

Schon kurz vor der großen Neuigkeit hatten sich Gerüchte verbreitet, der kleine Bruder der Herzogin von Cambridge habe seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt. Das hatte nämlich ein Freund des Pärchens gegenüber Daily Mail ausgeplaudert: "Alizee trägt einen wunderschönen Saphirklunker."

