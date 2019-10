Da hätten Sarah Lombardi (27) und Elena Miras (27) sich für ihre Story wohl lieber etwas mehr Zeit nehmen sollen! Dass die Netz-Stars in den sozialen Medien für bestimmte Produkte werben und daran Geld verdienen, ist kein Geheimnis mehr. Trotzdem bemühen sich die meisten Influencer, mit ihrer Werbung möglichst authentisch zu wirken – um dadurch für die Firmen mehr Käufer zu ak­qui­rie­ren. So manchem Content Creator unterlief dabei kürzlich allerdings ein Fehler!

Beispielsweise war in den Instagram-Storys von Das Supertalent-Jurorin Sarah und Sommerhaus-Gewinnerin Elena ein komplett identischer Text zu lesen, inklusive Fauxpas: "Lang anhaltende Farbe, kein Verschmieren und absolut kussfest – zeige das gerne deiner Community." Um für einen Lippenstift zu werben, übernahmen die beiden ungeprüft den von der Kosmetikfirma übermittelten Text.

Ob Sarah und Elena von ihrem kleinen Missgeschick wissen, ist nicht bekannt. Zumindest ist die Video-Werbung des Schminkproduktes inzwischen nicht mehr online. Was haltet ihr von dem Posting-Fail? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / elena_miras Elena Miras

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de