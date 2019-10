Erst am Donnerstagabend teilte Christin Kaeber mit ihren knapp 80.000 Followern ein bisher gut gehütetes Geheimnis: Die Schwester von Ex-Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (27) und ihr Partner Leon erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In einem Gespräch mit Promiflash hatte die Survivor-Teilnehmerin bereits kurz vor der Bekanntgabe Andeutungen diesbezüglich gemacht. So arbeitet die Polizistin beispielsweise derzeit nicht in ihrem gelernten Job – etwa aufgrund der Schwangerschaft?

Für die Überlebensshow "Survivor" hatte sich Christin ihren kompletten Jahresurlaub genommen. Nach den beendeten Dreharbeiten des Formats hatte Promiflash wissen wollen, ob die Berlinerin wieder als Polizistin arbeitet. "Aus gesundheitlichen Gründen ist es aktuell nicht möglich. Das wird in den nächsten Tagen noch mal im Einzelnen bekannt gegeben", hatte sich die baldige Mama noch bedeckt gehalten. Nur zwei Tage danach informierte sie die Öffentlichkeit von ihrer Schwangerschaft. Ob die berufliche Abstinenz mit der Babybauch-Zeit in Zusammenhang steht, ist aktuell noch nicht publik.

In Zukunft möchte Christin aber trotz ihres Influencer-Daseins und der Teilnahme an einer Fernsehshow wieder als Polizistin arbeiten. "Ich bleibe meinem Polizeiberuf in jedem Fall treu", hatte sie im Interview betont.

