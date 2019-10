Jedes Jahr der gleiche Ärger an Halloween! Schauspielerin Eva Mendes (45) ist stolze Mutter zweier Töchter von Hollywood-Beau und Schauspielkollege Ryan Gosling (38). Auf der Leinwand sieht man die gebürtige Kubanerin seit der Geburt ihrer ersten Tochter allerdings nicht mehr – denn sie genießt aktuell in vollen Zügen ihre Mutterrolle. Aber ab und zu gibt es auch mal richtig Ärger bei ihr zu Hause!

Vor einigen Tagen gestand die 45-Jährige in der The Kelly Carkson Show nämlich, dass sich ihre zwei Töchter zu Halloween immer gleich verkleiden würden. Jedes Jahr wollen sie wieder als Dorothy aus "Der Zauberer von Oz" gehen. "Ehrlich jetzt? Schon wieder Dorothy?", erzählte die Schauspielerin in der Talkshow genervt. Dieses Jahr hätte sie dann die Dorothy-Verkleidung der Kinder ein bisschen aufmischen wollen, indem sie Kunstblut auf die Klamotten schmieren wollte. Das hätten ihre Töchter allerdings überhaupt nicht lustig gefunden.

Aber Stress hin oder her – Eva erzählte wenige Monate zuvor gegenüber Today, dass sie es liebe, Mutter zu sein und es sogar eher bevorzuge zu Hause zu bleiben, als auf irgendeinem roten Teppich aufzukreuzen. "Oh mein Gott, keiner warnt dich als Mutter vor diesen Schuldgefühlen, wenn du mal arbeiten gehst und deine Kinder zu Hause lässt", erklärte sie in dem Interview.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Gustavo Caballero / Getty Eva Mendes bei einer Shop-Eröffnung in Miami

