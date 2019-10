Christos Christodoulou (24) plant tierischen Familienzuwachs! Der Grieche nahm 2018 an The Biggest Loser teil und speckte dort sage und schreibe über 60 Kilo ab. Nach der Abnehm-Show purzelten die Pfunde immer weiter – und mit dem Gewichtsverlust traute sich der Reality-Star dann sogar an seine eigene Musik. Auch in der Liebe lief es plötzlich rund für ihn – mit Freundin Sandra und Stieftochter Mayla zog er in ein Haus mit Garten. Jetzt will sich Christos einen weiteren großen Wunsch erfüllen und einen Hund bei sich aufnehmen.

Im Promiflash-Interview plaudert der 24-Jährige nun aus, warum er sich einen Vierbeiner für die kleine Mayla wünscht: "Familiär ist der nächste Schritt erst mal, uns ein weiteres Familienmitglied anzulegen. Einen Hund, woran die Kleine festhalten und mit ihm aufwachsen kann. Als Einzelkind hat sie es gar nicht so leicht." Christos hatte in der Vergangenheit bereits einen Hund, den er aus Zeit- und Platzgründen aber leider nicht mehr halten konnte. Diese Trennung fällt ihm bis heute schwer: "Mittlerweile bin ich schon circa vier bis fünf Monate ohne einen Hund, obwohl ich mein Leben lang einen Hund hatte. Es fehlt mir und würde der ganzen Familie guttun."

Warum er seinen tierischen Begleiter abgeben musste und wie schwer es ihm fiel, beschreibt er bereits kürzlich in einem Instagram-Post: "Mir wurde ein Stück Herz genommen und jedes Mal, so wie jetzt, breche ich in Tränen aus, wenn ich an ihn denke. Ich werde ihn nie vergessen." Dem ehemaligen TV-Kandidaten sei es wichtig gewesen, dass sein Rottweiler ein gutes Leben hat. Deshalb lebt Lio mittlerweile auf einem Bauernhof, wo er sogar eine Freundin gefunden hat.

