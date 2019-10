Sie lassen es so richtig krachen: Jessica Biel (37) war mächtig in Plauderlaune, als sie neben Talk-Show-Legende Ellen DeGeneres (61) im Sessel saß. Kult-Moderatorin Ellen weiß eben, wie es geht. Sie machen es sich in ihren Sesseln bequem und schon packt Jessica einige Insider-Stories über ihre Beziehung mit Ehemann und US-Liebling Justin Timberlake (38) aus. Ihre lustige Geschichte: Sie und Justin hätten sich vor Kurzem während einer ausgiebigen Partynacht eher wie Anfang 20-Jährige verhalten, als wie ein verheiratetes Paar, das auf die 40 zusteuere...

Das Ehepaar lebte sich während seines letzten Trips in der französischen Hauptstadt Paris partytechnisch ordentlich aus. "Wir waren wirklich bis mindestens drei Uhr auf der Tanzfläche. Wir haben richtig einen drauf gemacht", verquatschte sich der Hollywood-Star in der The Ellen DeGeneres Show. Auf die Frage, wie es für die anderen Menschen gewesen sei, zusammen mit ihrem Mann Justin höchstpersönlich auf der Tanzfläche gestanden zu haben, gab es eine klare Antwort: "Also, entweder man gibt direkt auf und schmachtet ihn nur noch an oder man dreht völlig auf und holt seine besten Tanz-Moves raus."

Die Hollywood-Schönheit gab im Gespräch allerdings auch zu, dass solche Party-Eskapaden bei den beiden inzwischen eher zur Ausnahme geworden sei. Der süße Grund dafür ist unter anderem ihr gemeinsamer Sohn, Silas. Der Vierjährige habe die Familie 2015 erst so richtig komplett gemacht, schwärmte die Schauspielerin im Interview. Mittlerweile bringe er Mama Jessica sogar schon mit seinen eigenen Witzen zum Lachen.

Action Press / SIPA PRESS Jessica Biel im September 2018 in Los Angeles

Tommaso Boddi/Getty Images for Google Jessica Biel und Justin Timberlake, 2018

247PAPS.TV / Splash News Justin Timberlake mit Silas und Jessica Biel

