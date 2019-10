Jetzt ist es also raus! 2017 saß Mel B. (44), vor allem bekannt aus ihrer Zeit bei den Spice Girls, in der Jury der Talentshow America's Got Talent. Sänger James Arthur (31), der vor einigen Jahren als Gewinner der Sendung X Factor hervorgegangen war, hatte ebenfalls in Mels Staffel einen Show-Auftritt. Wer bisher gedacht hat, das wäre die einzige Begegnung der Künstler gewesen, wird jetzt umso mehr überrascht sein! Zwischen den beiden soll eine wilde Romanze entstanden sein!

Wie eine Quelle gegenüber The Sun berichtet, sollen sich Mel und der 13 Jahre jüngere James näherkommen sein. Sie lernten sich 2017 bei der Produktion von "America's Got Talent" kennen und merkten angeblich schnell, dass die Chemie zwischen ihnen passt. "James konnte sein Glück gar nicht fassen, dass so ein umwerfendes Mitglied der Spice Girls an ihm interessiert sein könnte", erzählt der Insider weiter. Auch die Zuschauer wollen einst bemerkt haben, dass Mel "ziemlich verknallt" in den Sänger war.

Wie schafften sie es aber, ihre Affäre so lange geheim zu halten? Immerhin tauschten sie keine Nachrichten auf den sozialen Netzwerken aus – James folgte Mel nicht mal auf Instagram! Laut des Berichts liebten sie es, Zeit miteinander zu verbringen, dennoch ging es letzlich respektvoll auseinander. Mel war zu diesem Zeitpunkt übrigens frisch von ihrem jetzigen Ex-Mann Stephen Belafonte (44) getrennt – und James? Er war ebenfalls Single und offenbar für ein kurzes Abenteuer zu haben.

Getty Images James Arthur bei einem Konzert in Manchester

Getty Images Mel B., Sängerin

Getty Images James Arthur, Pride of Britain Awards London, 2018

