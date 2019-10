Angesichts dieser Vorwürfe muss Daniela Büchner (41) Stellung beziehen! Fast ein Jahr nach dem Tod von Jens Büchner (✝49) ist bei seinen Hinterbliebenen noch immer keine Ruhe eingekehrt. Vor allem Witwe Daniela hält ihre Community über den Trauerstatus und ihre Familie auf dem Laufenden. Ihr kürzlich geteiltes Foto mit Jens' Kindern, die aus früheren Beziehungen stammen, sorgte nun allerdings für mächtigen Streit: Jennifer Matthias – Ex-Freundin und Mutter von Jens' Sohn Leon – bezichtigte Daniela, Lügenmärchen zu erzählen. Jetzt reagierte Danni auf deren Unterstellung, eigentlich gar keinen Kontakt zu den anderen Kindern ihres Mannes zu haben!

In ihrer Instagram-Story teilte Daniela nun ein längeres Statement, in dem sie angibt, wegen Jennys Verurteilung nicht schlafen zu können. "Seit dem Tod meines Mannes muss ich mir ganz, ganz oft anhören, ob ich zu allen Kindern Kontakt hätte oder ob ich einige vergesse. Niemals habe ich irgendein Kind von insgesamt acht Kindern vergessen", beteuerte sie in ihrem Text. "Heute habe ich zum allerersten Mal verdeckt ein Bild gepostet, auf dem man erkennen könnte, dass ich zu allen Kindern Kontakt habe", rechtfertigte sie sich. Sie sei sprachlos, dass ihr nun irgendwelche Taten zugeschoben würden. Sie werde sich dennoch nicht weiter zu der Thematik äußern.

Am Ende gehe es eben immer noch um ein Kind, das nichts dafür könne, dass sich "seine Mütter" nicht verstehen. Man solle nie vergessen, dass die Büchner-Ex-Partnerinnen und sie immer noch eines gemeinsam hätten: "Ein Kind/ mehrere von einem wunderbaren Menschen."

Instagram / matthias.jennifer Jennifer Matthias im Mai 2019

Instagram / matthias.jennifer Daniela Büchner mit Jens' Kindern aus früheren Beziehungen

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Gesicht

