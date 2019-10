Was für ein emotionaler Tag für die Hilton-Schwestern! Der 19. September 2019 wird dem prominenten Clan in trauriger Erinnerung bleiben: Barron Hilton, der Sohn des berühmten Hotelkette-Gründers Conrad Nicholson Hilton, verstarb im Alter von 91 Jahren. Er war der Großvater der beiden bekanntesten Familienmitglieder Nicky und Paris Hilton (38) und half entscheidend dabei, das Hilton-Imperium auszubauen. Am Wochenende fand im kalifornischen Beverly Hills nun die Beisetzung des Verstorbenen statt.

Fotos von der Veranstaltung zeigen Nicky und Paris mit traurigen Mienen. Beide Schwestern setzten gemäß der Tradition auf dunkle Kleidung. Während Paris sich die Haare streng zum hohen Zopf zusammengebunden und dazu ein schmuckbesetztes Kleid in A-Linie mit einem Blazer kombiniert hatte, setzte Nicky auf einen deutlich simpleren Look. An der Seite ihres Ehemanns James Rothschild erschien sie mit einem engen, schlicht-schwarzen Midikleid in der Church of the Good Shepherd.

Auch ihr Bruder Barron Hilton, der nach seinem Großvater benannt worden war, wurde bei der Beerdigung abgelichtet. Er war in Begleitung seiner schwangeren Frau Tessa. Die frohe Botschaft, dass sie ein Kind erwarten, hatten beide nur wenige Tage vor dem Tod des nahen Verwandten verkündet.

APEX / MEGA Paris Hilton auf der Beerdigung ihres Großvaters

APEX / MEGA James Rothschild und Nicky Hilton im Oktober 2019

Instagram / tessahiltonofficial Barron und Tessa Hilton

