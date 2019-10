Läuten bei Oliver Sanne (33) etwa bald die Hochzeitsglocken – und das ohne lange Gästeliste? Weder bei Der Bachelor noch bei Bachelor in Paradise traf der Fitnesstrainer auf seine große Liebe. Doch nach der Aufzeichnung der letzten Kuppelshow sollte er endlich seine Traumfrau finden: Seit eineinhalb Jahren sind er und seine Jil Rock unzertrennlich. Auch an eine romantische Hochzeit denken die beiden bereits. Doch würde die dann mit oder ohne ehemalige TV-Teammitglieder stattfinden? Der gebürtige Bonner gestand nun, dass er keinen Kontakt mehr zu den ehemaligen "Bachelor in Paradise"-Kandidatinnen hat!

Auf Instagram lud das Model jetzt seine Fans zu einer Fragestunde in seiner Story ein. Seine Community war natürlich neugierig, wann er und seine Herzdame sich das Jawort geben könnten. Eine konkrete Antwort gab der Ex-Mister Germany seinen Followern allerdings noch nicht. Anders war es bei der Frage, ob er zu dem schönsten Tag seines Lebens auch Teilnehmerinnen aus seiner "Bachelor in Paradise"-Staffel einladen würde. "Habe zu keiner von den Mädels Kontakt", lautete seine Antwort. Traurig sei er darüber nicht: "Denke, da kann ich drauf verzichten."

Doch für die Heirat fehle bislang noch die Frage aller Fragen. Lange wolle sich der 32-Jährige mit der Verlobung nicht mehr Zeit lassen. Bei der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin sei sich Oli ziemlich sicher, dass sie die ganz, ganz große Liebe und die Frau fürs Leben ist. "Wenn, dann wird es sie – hundertprozentig!", signalisierte der Healthcoach kürzlich in einem Interview.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock im Juni 2019

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und seine Freundin Jil Rock

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock

