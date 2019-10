Selbst Royals haben es nicht immer leicht! Prinz Harry (35) ist dafür bekannt, dass er sich so oft wie möglich für Umweltthemen und Soziales engagiert. Erst kürzlich drehte der adlige Rotschopf zusammen mit Ed Sheeran (28) einen Videoclip anlässlich des Welttages der psychischen Gesundheit. Und schon als Kind versuchte Harry zu helfen, lief damals damit aber oft gegen eine Wand. So setzte sich der Prinz zu Schulzeiten vor allem für den Umweltschutz ein – und erntete von seinen Mitschülern meist Spott!

Laut The Sun verriet der Prinz in einer BBC Dokumentation, dass sich seine Mitschüler über ihn lustig machten, weil er in der Schule oft den Müll aufsammelte. Harry habe dabei nie verstanden, was daran so falsch sei: "Wenn man spazieren geht und Müll auf der Straße sieht, hebt man ihn auf – und auf einmal fragt jemand 'Was machst du da?'", berichtete er. Der Royal habe diese Angewohnheit schon von seinem Vater Prinz Charles (70) in die Wiege gelegt bekommen. Dieser habe ihn und seinen Bruder William (37) bereits in jungen Jahren mit zum Abfallsammeln genommen – sogar in den Ferien.

Harry ist in Sachen Umweltschutz auch heute nicht zu stoppen! Erst kürzlich gründete er eine Initiative für nachhaltiges Reisen mit dem Namen "Travelyst". Damit soll die Tourismus-Branche inspiriert werden, Reisen nachhaltiger und umweltschonender zu gestalten. Unterstützung bekommt Harrys Initiative dabei von den Online-Reiseportalen Booking.com, Ctrip, Skyscanner und TripAdvisor, sowie von Visa.

Getty Images Prinz Harry in Kapstadt

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019 in London

Getty Images Prinz Harry in Nottingham

