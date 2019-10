Happy Birthday Kim Kardashian (39)! Die US-amerikanische Reality-TV-Darstellerin gehört heutzutage zu den bekanntesten Menschen der Welt. Mit einer eigenen Doku-Soap, mehreren Unternehmen und über 149.000.000 Social-Media-Followern will der Erfolg der Frau von Kanye West (42) einfach nicht abreißen. Am Montag feierte die Beauty nun ihren 39. Ehrentag – und zu diesem Anlass ließ es sich ihre Mutter Kris Jenner (63) nicht nehmen, ihrer Tochter ein paar rührende Worte im Netz zu widmen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Momagerin eine ganze Reihe an aktuellen und alten Bildern des Geburtstagskindes. Zu den Schnappschüssen schrieb Kris ganz emotional: "Happy Birthday an meine wunderschöne Tochter. Du bist so eine Naturgewalt, eine unglaubliche Tochter, Mama, Freundin und Schwester. Danke, dass du dein Licht auf die Leute scheinen lässt, die du liebst!" Kim sei großzügig, mitfühlend und liebevoll, schwärmte die 63-Jährige weiter: "Ich bin so stolz auf die Frau, zu der du herangewachsen bist. Ich liebe dich so sehr und bin gesegnet, deine Mutter zu sein!"

Den Beginn ihres neuen Lebensjahrs feierte Kim schon vor wenigen Tagen gebührend: Die vierfache Mutter veranstaltete für ihre Freunde und ihre Familie ein extravagantes Geburtstags-Dinner voller Glitzer und Konfetti, wie Metro berichtete. Das Motto der Party: "Kims Tag"!

Instagram / krisjenner Kim Kardashian als Kind

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Tochter Kim Kardashian, circa 1982

Getty Images Kim Kardashian im September 2019

