Baby-Freuden bei Shay Mitchell (32)! Seit Monaten fiebern die Fans bei der Schwangerschaft der Pretty Little Liars-Darstellerin mit. Schließlich hielten sie und ihr Partner Matte Babel (39) ihre Follower immer mit Updates und süßen Babybauch-Pics auf dem Laufenden. Jetzt teilt sie diese schönen Nachrichten: Shay ist zum ersten Mal Mutter geworden – und postete auch schon das erste Bild, auf dem man das Händchen ihrer kleinen Tochter sieht!

Die Baby-News verkündete die 32-Jährige vor wenigen Stunden auf Instagram. Zu einem Foto, auf dem sie die kleine Hand ihres Töchterchens hält, schrieb Shay: "Ich lasse nie wieder los." Dass ihr erstes Kind ein Mädchen sein wird, hatte der TV-Star schon vor einigen Monaten verkündet. Wie ihre Kleine heißt, behält sie allerdings bisher noch für sich.

Dass sie und Matte sich auf ein Mädchen freuen können, verrieten sie ihren Fans durch ein witziges YouTube-Video. Darin kämpfen zwei Ninja, einer in einem blauen und einer in einem pinkfarbenen Anzug. Am Ende gewann der pinkfarbene Ninja – also ganz klar ein Mädchen.

