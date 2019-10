Keine Aussicht auf Liebe bei Laura Maria und Marcel Avdic (28)! Die Einzelhandelskauffrau und der Fußballer hatten sich vor wenigen Wochen als Kandidaten bei Love Island kennengelernt, dort jedoch keinerlei Interesse aneinander gezeigt. Mit einem verdächtigen Foto machten die beiden dann zuletzt auf sich aufmerksam – und sorgten für jede Menge Pärchen-Spekulationen. Nun sprach Marcel jedoch Klartext: Zwischen ihm und Laura läuft nichts!

Via Instagram teilte Promiflash am Montag den Schnappschuss von Marcel und Laura. Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich zahlreiche Kommentare unter der Aufnahme, in denen über eine Romanze der beiden spekuliert wurde. Der Stuttgarter nahm den Fans jedoch den Wind aus den Segeln: "Nur eine Shisha unter Freunden", schrieb der 28-Jährige und ergänzte in seiner Story anschließend noch: "Wir sind befreundet, bleibt locker, Leute!"

Laura unterstützte das Dementi ihres Kumpels ebenfalls – und kommentierte Marcels Äußerung mit: "Hundert Prozent!" Die Fans der beiden dürfte diese Flirt-Absage ziemlich enttäuschen: In einer Promiflash-Umfrage hatten mehr als 50 Prozent der Leser nämlich abgestimmt, die beiden seien ein schönes Paar.

