Katja Krasavice (23) rechnet mit ihren Verflossenen ab! Die YouTuberin zog in Sachen Liebe bisher nicht das große Los: Wie sie in der Vergangenheit preisgab, hatte schon ihr erster Freund tiefe Narben hinterlassen, weil er sie so schlecht behandelte. Doch auch andere Männer hätten sich am Ende als komplette Nieten herausgestellt – dies offenbart die Blondine nun ihren Followern im Netz!

In ihrer Instagram-Story zählt die Influencerin die vielen Flauten in ihrem Privatleben auf: "Betrüger, Lügner, Typen, die nichts machen – ob sexuell oder privat für mich. Fremdgeher, Typen, die schlagen – alles hatte ich." Allerdings lässt sich der Webstar von den ernüchternden Erfahrungen nicht unterkriegen – ganz im Gegenteil: "Und ich bin nur so stark, reif und konsequent, weil ich was? Weil ich Höllen-Beziehungen hatte", schildert die 23-Jährige.

Über ihren gewalttätigen Ex packte die Sängerin bereits im April in einem YouTube-Video aus: "Er wollte mich schlagen", verriet sie ganz offen. Allerdings habe sie sich gegen ihn gewehrt und sei ebenfalls handgreiflich geworden. "Der hatte ein blaues Auge und geblutet", schilderte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin.

Keuenhof, Rainer Katja Krasavice, YouTuberin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Webstar

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin



