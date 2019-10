Seit der Ausstrahlung der dritten Staffel von Love Island bahnt sich die Romanze des Jahres an – aber nicht etwa zwischen zwei der Teilnehmer, sondern zwischen Kandidatin Melissa (24) und DSDS-Sieger Pietro Lombardi (27). Der Sänger versicherte während der Sendung immer wieder, dass er an der brünetten Beauty interessiert sei. Mittlerweile sollen sich die beiden sogar schon getroffen haben. Ihren Fans verriet Melissa jetzt, was sie an dem "Phänomenal"-Interpreten schätzt.

In einer Instagram-Fragerunde will ein User von Melissa wissen, was ihr genau an Pietro gefällt. "Seine Ehrlichkeit, sein Humor und er ist sehr aufmerksam", lautet die Antwort der Isländerin. In einer weiteren Slide gibt sie zudem an, dass sie momentan glücklich sei. Ob das wohl an Pies Avancen liegt? Immerhin hat auch Melissa nun das eine oder andere Mal bestätigt, dass sie ebenfalls Interesse an dem Halb-Italiener habe.

So wie Melissa Pietros positive Charakterzüge beschriebt, klingt es so, als hätten sich die beiden mittlerweile schon öfter als nur einmal getroffen. Könntet ihr euch das vorstellen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

RTL II / Magdalena Possert; Getty Images Collage: Melissa und Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi; Instagram / melissa_loveisland Collage: Pietro Lombardi und Melissa

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image & RTL II / Magdalena Possert Collage: Pietro Lombardi und "Love Island"-Beauty Melissa

