Schauspieler Alec Baldwin (61) beweist Humor! Der Emmy-Gewinner ist regelmäßig zu Gast in Amerikas beliebten Late-Night-Talk-Shows und ist mittlerweile ein echter Profi! Nun zeigte sich der Hollywood Star in der Sendung von Jimmy Fallon (45), der als großer Spaßvogel bekannt ist, ebenfalls überraschend von seiner witzigen Seite und trug einen großen Teil zur Belustigung bei: Denn wie aus dem Nichts zog Alec plötzlich blank!

In der The Tonight Show kam TV-Moderator Jimmy auf Alecs Gewicht zu sprechen: "Du willst sehen, wie viel Gewicht ich verloren habe? Bist du bereit", fragte der Schauspieler, stand auf und ließ vor versammelter Mannschaft im TV die Hosen runter. Er habe so viel abgenommen, dass ihm die Hose mittlerweile nicht mehr passen würde. Jimmy versuchte daraufhin, den Schritt der Ulknudel mit einem Plakat zu verdecken. Belustigt kommentierte Alec nur: "Es ist nicht groß genug."

Mit seiner spontanen Striptease-Showeinlage hinterließ Alec beim Publikum sicherlich einen bleibenden Eindruck. Aber eigentlich war der Amerikaner in der Talkshow zu Gast, um seinen neuesten Film "Motherless Brooklyn" vorzustellen. In dem Drama von Edward Norton (50) werden unter anderem auch Schauspielgrößen wie Bruce Willis (64) und Willem Dafoe (64) zu sehen sein.

Backgrid / ActionPress Alec Baldwin, Schauspieler

Bauer-Griffin / SplashNews.com Alec Baldwin, Juli 2018

Getty Images/Alberto E. Rodriguez Alec Baldwin mit seinem Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie

