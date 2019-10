In wenigen Wochen ist es tatsächlich schon so weit – Beauty-Bloggerin Kisu wird zum ersten Mal Mama! Die Babykugel wächst und wächst und auch die Aufregung auf den Nachwuchs steigt so langsam ins Unermessliche. Mittlerweile ist der Netz-Star in der 36. Woche und damit in den letzten Zügen seiner Schwangerschaft. Dass die Geburt fast kurz bevorsteht, ist selbst für Kisu kaum zu glauben.

"Ich habe vor der Geburt noch so viel vor, die Zeit vergeht einfach wie im Fluge, das ist so unfassbar. Kann jemand mal die Zeit kurz anhalten?", schrieb die Wahl-Kölnerin in einem aktuellen Post auf ihrem Instagram-Account. Für Kisu ist es die erste Schwangerschaft – und vor allem den Endspurt hat sie sich eigentlich ganz anders vorgestellt: "Ich dachte immer, am Ende kommt einem alles so viel langsamer vor, aber ich weiß schon gar nicht, wohin mit mir."

An den spannendsten Momenten als werdende Mama lässt die Influencerin ihre Community natürlich teilhaben. Ob Babybauch-Updates, Shopping-Touren oder allgemeine Details zur Schwangerschaft – Kisu gewährt ihren Fans überall Einblick. So hielt sie vor Kurzem auch für ihre User fest, wie sie das Kinderzimmer für ihre Tochter einrichtet – natürlich ganz in Rosa.

Instagram / kisu Kisu, Instagram-Star

Instagram / kisu Bloggerin Kisu in der 32. Schwangerschaftswoche

Instagram / kisu Kisu

