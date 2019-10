Was hat denn nun dieser Aufzug zu bedeuten? In Sachen Liebe hatte es für Ricarda Raatz zuletzt eigentlich nicht so gut ausgesehen: Ihre Partnerschaft mit Love Island-Kollege Mischa Mayer ging zu Ende, weil auf die 27-Jährige draußen angeblich ein fester Freund wartete. Obwohl sie klarstellte, dass es sich dabei nur um eine On-off-Liaison handelte, konnte sie den Flirt mit dem Inselkavalier nicht retten. Nach ihrem freiwilligen Show-Exit schlüpfte die verschmähte Kuppelshow-Teilnehmerin jetzt aber plötzlich in ein Brautkleid!

Dieser Anblick dürfte ihre Follower wirklich überrascht haben: Galt die Brünette eigentlich als Single, lud sie auf Instagram nun ein Foto von sich im Brautkleid hoch. Zudem ist die Bildunterschrift ziemlich emotional: "Ganz schön komisch das Gefühl, man wird gleich ganz sentimental und denkt darüber nach, wo man steht und wo man hin möchte", lauteten die Zeilen. Bedeutet das etwa, dass an den Beziehungsspekulationen etwas dran war und Ricardas nächster Halt der Traualtar ist?

Nichts da, denn die Aufnahme ist lediglich während eines Shootings entstanden! Obwohl das Model irgendwann tatsächlich heiraten möchte, würde Ricardas es offenbar für nichts in der Welt überstürzen: "Vielleicht kann man es nicht immer genau planen, aber man kann alles dafür tun, sich selbst treu zu bleiben, während man seine Ziele verfolgt", fand die TV-Bekanntheit.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im Oktober 2019

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Influencerin

