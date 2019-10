Bahnt sich da etwa eine Versöhnung an? Erst vor wenigen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass sich Ariel Winter (21) und Levi Meaden (32) nach drei gemeinsamen Jahren getrennt haben. Die Modern Family-Darstellerin wurde sogar schon mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Nun sieht es aber so aus, als würden sich die beiden vielleicht doch noch mal zusammenraufen: Ariel und Levi wurden bei einer innigen Umarmung abgelichtet!

Auf Paparazzibildern sieht man, wie das einstige Paar gemeinsam ein Studio in Los Angeles verlässt. Ariel und Levi fahren zwar daraufhin getrennt nach Hause, zum Abschied umarmen sie sich aber noch einmal herzlich. Von Ärger oder Liebeskummer ist keine Spur. Sind die beiden also einfach als Freunde auseinandergegangen und verstehen sich immer noch gut oder gibt es vielleicht bald doch eine Liebes-Reunion?

Warum sich das Schauspielerpärchen getrennt haben soll, ist bisher noch nicht bekannt. Ein offizielles Trennungs-Statement gab es bislang nämlich noch nicht. Klar ist aber, dass zwischen den beiden wohl kein böses Blut herrscht.

Backgrid / ActionPress Levi Meaden und Ariel Winter in Los Angeles

Getty Images Ariel Winter bei den Girl Up #GirlHero Awards

Getty Images Levi Meaden und Ariel Winter bei einer Golden Globe Awards After Party

