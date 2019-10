Sie werden einfach immer miteinander verglichen! Seitdem Herzogin Meghan (38) Teil des britischen Königshauses ist, wird sie kritisch beäugt. Vor allem ihre Outfits stehen immer wieder im Mittelpunkt – zumal viele Royal-Fans den direkten Vergleich zu Schwippschwägerin Herzogin Kate (37) haben. Doch Meghan hob sich in der Vergangenheit immer mehr von Kate ab: Promiflash zeigt euch die Style-Unterschiede der beiden Herzoginnen!

Brautlooks

Schon bei ihrer Brautkleidwahl dürfte vielen klar gewesen sein – Meghan hat einen ganz anderen Geschmack als Kate. Während die Frau von Prinz William (37) auf eine verspielte Robe von Alexander McQueen (✝40) mit viel Spitze und einem V-Ausschnitt setzte, ließ es die ehemalige Schauspielerin hingegen schlichter angehen. Ihr Kleid des französischen Labels Givenchy überzeugte vor allem durch seinen zeitlosen Schnitt und einer fünf Meter langen Schleppe.

Farben

Aber auch in Sachen Farbe unterscheiden sich die Herzoginnen. Die ehemalige Suits-Darstellerin ist dafür bekannt, sich auf öffentlichen Events für gedeckte Farben zu entscheiden. Nur selten trug Meghan in der Vergangenheit knallige Outfits. Kate tickt dahingehend ganz anders. Die dreifache Mama überrascht gern in allen Farben des Regenbogens. Bei öffentlichen Auftritten machte die 37-Jährige schon manches Mal der Queen (93) Konkurrenz.

Schmuck

Die Royals führen gern ihren Schmuck aus – so auch Meghan und Kate. Doch die Gattinnen von Harry und William haben da ihren ganz eigenen Stil. Die Mama von Archie Harrison setzt bei der Wahl ihrer Ac­ces­soires eher auf zeitlose Designs wie kleine Kreolen oder schmale Armreifen. Kate bevorzugt da lieber den traditionellen, königlichen Schmuck. Gern greift sie so auf schwere Ohrringe oder imposante Ringe, wie ihren Verlobungsring mit einem blauen Saphir-Stein.

Muster

Meghan liebt einen einfachen Look – mit einem wilden Mustermix kann die Herzogin von Sussex nur wenig anfangen. Ziemlich selten hatte man die brünette Beauty in der Vergangenheit mal in Blümchenkleidern oder Prints gesehen. Ganz anders sieht es da bei der Herzogin von Cambridge aus: Kate schlüpft gern in Caros, verzaubert in Kleidern mit Blumen-Prints oder setzt auf gepunktete Statements.

Styles

Auch in Sachen Style unterscheiden sich die royalen Damen sehr. Die Ehefrau von Prinz Harry (35) überzeugt sehr oft mit ihren modernen Looks. Ob in einem stylishen Jumpsuit, Blazer-Kleider oder einer eleganten Trenchcoat-Kombi – Meghan ist der Inbegriff von aktueller Mode. Kate setzt da mehr auf traditionellere Outfits und Schnitte. Ihre Kostüme und Kleider sind eher dem königlichen Hof angepasst, traute sich die Mutter von Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) bisher nur selten nicht konservativ Kleidung bei öffentlichen Veranstaltungen zu tragen.

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images; Chris Jackson/Getty Images Collage: Meghan Markle und Herzogin Kate in ihren Brautkleidern

Anzeige

Splash News, Chris Jackson/Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Herzogin Kate

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images, Tristan Fewings/Getty Images Herzogin Meghans Schmuck und Herzogin Kates Schmuck im Vergleich

Anzeige

Chris Jackson - Pool/Getty Images, Aaron Chown / Pool / Afp/ Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Herzogin Kate

ActionPress/Doug Peters/Empics, Darren Staples/Getty Images Collage: Verschiedene Looks von Herzogin Meghan und Herzogin Kate

NIC BOTHMA/AFP/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Tennis-Finale von Wimbledon 2018

Sind euch diese Unterschiede schon vorher aufgefallen? Ja, total! Nein, irgendwie nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de