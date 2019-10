Tja, die Schulzeit ist eben schon eine ganze Weile her! Und deswegen ist es nicht selten der Fall, dass Eltern bei den Hausaufgaben ihrer Kids selbst ein großes Fragezeichen im Gesicht haben. So ist es nun auch Schauspielerin Hilary Duff (32) ergangen, die vor ihren Fans keinen Hehl daraus macht, nicht auf alles eine Antwort zu wissen. Via Social Media veröffentlichte sie jetzt einen ehrlichen Post.

Hilary gab auf Instagram offen zu, dass der Schulstoff ihres siebenjährigen Sohnes Luca kein Zuckerschlecken für sie sei. Und das habe auch einen triftigen Grund: "Ich habe in der dritten Klasse aufgehört, auf eine 'echte' Schule zu gehen, deswegen bin ich tatsächlich zum Scheitern verdammt", verriet die 32-Jährige. "Jedes Mal, wenn ich seine Hausaufgaben anschaue, kratze ich mich nur am Kopf und fürchte mich schon vor dem nächsten Jahr." Diese Ehrlichkeit kommt an: Der Post der Zweifach-Mama erhielt mehr als 340.000 Likes.

Hilary wurde bereits im jungen Alter zum Schauspielstar, was sich auch auf ihre schulische Laufbahn auswirkte. Ab dem Alter von acht Jahren bekam sie laut Just Jared Privatunterricht.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihr Sohn Luca

Anzeige

Getty Images Hilary Duff und Sohnemann Luca

Anzeige

Backgrid / ActionPress Hilary Duff und Matthew Koma im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de