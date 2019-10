Eine neue Bromance in Sicht! Leinwandschönling Liam Hemsworth (29) und TV-Star Brody Jenner (36) teilen ein gemeinsames Leid: Beide haben vor Kurzem die Trennungen von ihren Ehefrauen Miley Cyrus (26) und Kaitlynn Carter bekannt gegeben. Aber als Miley und Kaitlynn kurz nach ihrem jeweiligen Ehe-Aus miteinander knutschend gesichtet wurden, kreuzten sich dann auch die Wege der beiden Hollywood-Beaus, wenn auch vorerst nur virtuell. Doch aus dieser ungewollten Vierecksbeziehung scheint mittlerweile eine ernste Freundschaft entstanden zu sein.

Sie seien seit dem Ereignis zwischen ihren Ex-Frauen wie Brüder geworden, erzählte Brody in der australischen Smallzyś Surgery Radio Show. Denn dieses Erlebnis schweiße die beiden Männer zusammen. "Die Hemsworths, diese Leute sind einfach eine wahnsinnig tolle Gruppe von Menschen", schwärmte der 36-Jährige weiter. Außerdem plane er, Liam und seinen Bruder Chris (36) bald in deren neuem Zuhause an der Goldküste in Australien zu besuchen. Und für dieses freundschaftliche Verhältnis haben sie sich ganz allein bei der Affäre ihrer beiden Ex-Partnerinnen zu bedanken.

Während Brody allerdings auf die Liebeleien zwischen Kaitlynn und Miley via Instagram eingeht und provokant zurück feuert, etwa mit Kommentaren wie: "Pass auf, bald poste ich noch Bilder, wie Liam und ich Händchen halten", ist sein Schauspielkollege Liam Hemsworth wiederum sehr zurückhaltend. Der Daily Mail erklärte er, dass er über die Angelegenheit nicht sprechen wolle und dass ihn niemand verstehen würde. Für Liam scheint das Kapitel Miley also nicht ganz so einfach zu vergessen zu sein. Auf seinem Instagram-Profil sind jedenfalls noch alle Bilder von ihr zu sehen.

Instagram / kaitlynn, Amy Sussman/Getty Images Collage: Miley Cyrus, Kaitlynn Carter und Brody Jenner

Rodin Eckenroth/Getty Images ; Ethan Miller/Getty Images ; Bennett Raglin/Getty Images Collage: Liam Hemsworth, Miley Cyrus und Kaitlynn Carter

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth 2019 in New York

