Hatte Prinz William (37) nach diesem Film das Bedürfnis, mit seinem Bruder zu reden? Seit ihrer Veröffentlichung sorgt die Dokumentation "Harry & Meghan: An African Journey" für reichlich Gesprächsstoff. Sie thematisiert nicht nur den Zweck von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghans (38) Afrika-Reise – das Ehepaar gibt in Interviews auch viel Persönliches preis. Nachdem Prinz William am Sonntag den einstündigen Film im britischen Fernsehen angeschaut hat, habe er das Gespräch zu Harry gesucht.

Laut Daily Mail soll sich der britische Thronfolger nach der Dokumentation Sorgen um seinen jüngeren Bruder gemacht und sich anschließend mit ihm ausgesprochen. Laut einem Insider der Zeitung habe sich William die Doku nicht vorab anschauen dürfen, sondern habe sie wie der Rest der britischen Bevölkerung vor dem Fernseher verfolgen müssen.

Das Verhältnis der Prinzen-Brüder soll sich seit Harrys Hochzeit mit Herzogin Meghan erheblich verschlechtert haben. Der Rotschopf erklärte in der Doku: "Wir sind im Moment nur auf verschiedenen Pfaden unterwegs."

