Herzogin Meghan (38) war zum ersten Mal seit ihrer Afrika-Reise wieder ohne ihren Gatten Prinz Harry (35) unterwegs! Zuletzt zeigte sich die einstige Suits-Darstellerin bei den WellChild Awards – der Abend war für das Paar ein emotionaler Termin, der Rotschopf sprach den Tränen nahe über ihren gemeinsamen Nachwuchs und Kindern, denen es gesundheitlich nicht so gut gehe. Im Gegensatz dazu strahlte die 38-Jährige in einem violetten Kleid bei ihrem Solo-Auftritt am Dienstag in London.

Die Herzogin von Sussex erschien zum Eröffnungsevent des One Young World Summits in der Royal Albert Hall. Dabei trug sie ein lilafarbenes Kleid – das sie schon zum zweiten Mal zu einem öffentlichen Event anhatte: Im vergangenen Januar sah man sie in der violetten Aritzia-Robe noch samt Babybauch. Dazu kombinierte sie jetzt stilecht dunkelblaue Pumps von Manolo Blahnik und trug ihre Haare, in leichte Wellen gestylt, offen. Bei dem Treffen versammeln sich über 2.000 junge Menschen aus 190 Ländern, um über aktuelle, globale Probleme und deren Lösung zu diskutieren.

Die Mama des kleinen Archie Harrison war als Vizepräsidentin des Commonwealth Trusts geladen. In dieser Woche soll sie außerdem noch eine Diskussion zum Thema Geschlechtergleichstellung leiten. Doch auch bevor die gebürtige US-Amerikanerin Teil der Königsfamilie wurde, nahm sie bereits an der Veranstaltung teil: Zum ersten Mal im Jahr 2014 in Dublin und ein weiteres Mal in Ottawa zwei Jahre später.

