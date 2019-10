Lebt Katie Price (41) etwa nach dem Motto "Back to the roots"? Ihrem aktuellen Style nach zu urteilen würde sich das jedenfalls bestätigen! Das ehemalige Boxenluder ist bekannt dafür, mit seinen Haaren öfter mal Neues auszuprobieren: Von blond über schwarz zu brünett – es gibt nichts, wovor die Mähne der Fünffach-Mama sicher wäre. Vor wenigen Stunden tauchte ein Schnappschuss von Katies neuem Look auf, der sehr an ihre alten Zeiten zurückerinnert...

Das Model trägt wieder Rastazöpfe! Paparazzi entdeckten das TV-Gesicht im grauen Sport-Outfit beim Spaziergang in der Nähe ihres Hauses in London. Bereits in den Anfängen ihrer Karriere trug das Busenwunder die eng geflochtenen Zöpfe – damals allerdings mit einem gewissen Hintergedanken: Durch ihre Teilnahme am britischen Dschungelcamp entschied sich die Berühmtheit aufgrund von mangelnder Hygiene für die pflegeleichte Frisur.

Mit dem Haartrend Zöpfe steht Katie offenbar nicht allein da! Kaum vorstellbar, aber beispielsweise High School Musical-Hottie Zac Efron (32) und auch Rihanna (31) setzten vor einigen Jahren schon auf die ähnlich beliebten Dreadlocks. Und was sagt ihr dazu? Stimmt ab!

Getty Images Katie Price im Januar 2004

Anzeige

Splash News Katie Price im September 2019

Anzeige

Instagram / zacefron Zac Efron im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de