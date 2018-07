Was für eine Typveränderung! Zac Efron (30) gehört zu den begehrtesten Promimännern überhaupt. 2006 tanzte sich der High School Musical-Darsteller in die Herzen zahlreicher Mädchen und wurde über die Jahre für Frauen auf der ganzen Welt ein Augenschmaus. Je reifer der einst langhaarige Sonny Boy wurde, desto experimentierfreudiger zeigte er sich auch, was seine Looks anging. Nach seinem jüngsten Make-over ist Zac aber tatsächlich kaum wiederzuerkennen!

Beim ersten Blick auf seinen Upload auf Instagram dürften vielen Followern die Kinnladen heruntergefallen sein – auf der schwarz-weißen Aufnahme sieht Zac aus wie ein völlig neuer Mensch. Seine Zottelfrisur trägt der "Baywatch"-Hottie ab sofort in coolen Dreadlocks."Nur so zum Spaß", lautet der eigene Kommentar des Haar-Chamäleons. Deshalb hat er seinen kurzen Schnitt also herauswachsen lassen!

Das wäre allerdings nicht der erste optische Kracher, mit dem Zac seine Community überrascht. Vor einigen Monaten machte er als leicht blondierter Schnurrbartträger die Mädels verrückt. Kürzlich sorgte dann sein gemusterter Bart für reichlich Web-Amü­se­ment. Wie sein neuestes Meisterwerk wohl ankommt?

Jody Cortes / WENN Zac Efron bei der Premiere von "High School Musical" 2006

Anzeige

Instagram / zacefron Zac Efron, Filmstar

Anzeige

Instagram / zacefron Zac Efron, "High School Musical"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de