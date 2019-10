Ein kleiner Weckruf von Kylie Jenner (22) soll nun eine eingetragene Marke werden! Vor einer Woche stellte die Make-up-Unternehmerin eine Videotour durch die Kylie-Cosmetics-Büroräume online. Ein Stopp dabei war auch das Zimmer ihres Töchterchens Stormi (1), das von ihrer Mama geweckt wurde. Leise säuselt sie ihr in dem Clip "Rise and Shine" entgegen – und das Netz flippte daraufhin völlig aus, der Ausschnitt ging in Windeseile viral. Die 22-Jährige brachte inzwischen schon einen Kapuzenpulli mit den drei Worten heraus, aber anscheinend hat sie damit noch mehr vor: Kylie hat sich die Markenrechte an dem Mini-Song gesichert!

Aus Antragsdokumenten, die dem Magazin The Blast vorliegen, gehe hervor, dass Kylie sich die Rechte an "Rise and Shine" gesichert habe. Laut des Medienberichts beziehe sich das Ersuchen vor allem auf weitere Klamotten und Kosmetik. Ihre Fans können sich demnächst also vielleicht auf einen Lippenstift mit dem eingängigen Slogan freuen. Und offenbar wird das ein vielversprechendes Vorhaben sein, denn der Pullover, der auf Kylies Website für umgerechnet rund 60 Euro zu erstehen war, ist bereits restlos ausverkauft.

Sich die Nutzung von "Rise and Shine" zu sichern, schien auch nötig gewesen zu sein, innerhalb weniger Stunden "coverten" schon etliche Stars die kurze Melodie: Miley Cyrus (26) und Cody Simpson (22) performten den kurzen Ausschnitt ebenso amüsiert wie Ariana Grande (26). Kylies Schwester Kendall (23) wünschte sich sogar einen Wecker-Klingelton, um jeden Morgen wie Stormi mit ihr in den Tag zu starten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2019

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Oktober 2019

Getty Images Kendall Jenner im September 2019

