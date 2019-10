Ingo Kantorek (✝44) war der absolute Liebling der Köln 50667-Fans. Vor zwei Monaten ist der Alex-Kowalski-Darsteller jedoch auf tragische Weise ums Leben gekommen: Er und seine Frau Suzana starben bei einem Autounfall. Jahrelang war der Schauspieler fester Bestandteil der Vorabend-Soap gewesen. Nach seinem Tod fragten sich die Zuschauer natürlich, was mit seiner Rolle bei "Köln 50667" passieren würde. Nun wird die allerletzte Folge mit Ingo ausgestrahlt – und eine wichtige Frage bleibt offen!

Achtung, Spoiler!

Schon vor der TV-Ausstrahlung am Mittwoch ist Ingos finaler Auftritt bei TVNOW abrufbar: Die "Köln 50667"-Lieblinge Kevin (Danny Liedtke, 29), Mel (Mandy-Kay Bart) und Co. verabschieden sich darin in einer hoch emotionalen Szene von Alex – die jedoch ohne Zusammenhang in die Storyline gesetzt wurde. Da Ingo plötzlich bei einem Unfall aus dem Leben gerissen wurde, ist es nicht möglich gewesen, einen "richtigen" "Köln 50667"-Exit mit ihm zu drehen. Zum Schluss ist zu sehen, wie der Club-Besitzer einige Abschiedsworte an sein geliebtes Köln richtet. Heißt das, dass Alex einfach die Stadt verlässt und gar nicht den Serientod stirbt? Oder werden die anderen Figuren sein Verschwinden aus der Sendung noch einmal auf andere Weise kommentieren?

Tatsächlich soll es bei diesem Ende bleiben. Ein Sendesprecher von RTL2 erklärt auf Promiflash-Anfrage: "Aus gegebenem Anlass und aus Rücksichtnahme auf die dramatischen Ereignisse haben wir uns dazu entschlossen, die Rolle Alex vergleichsweise leise aus der Serie gehen zu lassen. Wir sind der Überzeugung, dass der Abschied in der gebührenden Tiefe und Emotionalität stattfindet und Ingo Kantorek als wichtigen Teil von 'Köln 50667' entsprechend würdigt."

