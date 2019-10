Miley Cyrus (26) hat womöglich einen prominenten Teilnehmer von The Masked Singer verraten! Nein, es ist nicht der Popstar selbst. Miley hat nach der Trennung von Liam Hemsworth (29) und der gescheiterten Beziehung mit Kaitlynn Carter privat gerade genug um die Ohren. Die 26-Jährige ist mittlerweile mit Cody Simpson (22) liiert. Der australische Sänger scheint Mileys Herz im Sturm erobert zu haben. Am Montag schnappte er sich den Sieg bei "The Masked Singer" – auf seine Teilnahme hatte Miley sogar Hinweise gegeben!

Das Ganze ereignete sich während Codys Live-Session auf Instagram. "Wo ich bin? Ihr dürft nicht wissen, wo ich mich befinde", antwortete der 22-Jährige demnach auf die Frage eines neugierigen Fans. Dann aber schaltete sich Miley ein und verriet: Cody ist für ein geheimes Projekt nach Sydney geflogen. Auch wenn sie es nicht aussprach, bestätigte sie doch so die Gerüchte, dass ihr Liebster in der australischen Version von "The Masked Singer" der Roboter ist. Die Show wird nämlich in Sydney gedreht.

Die Gerüchte hatten sich bereits in der Woche davor verdichtet, als der Roboter ein Mash-up aus zwei Hits von Miley zum Besten gegeben hatte. Allzu böse dürfte der spätere Show-Sieger seiner Freundin nicht gewesen sein, denn Paparazzi hatten ihn bereits am Flughafen von Sydney abgelichtet – völlig geheim war seine Stippvisite also ohnehin nicht mehr.

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus

Getty Images Cody Simpson, Sänger

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

