Jenna Dewan (38) spricht über die Trennung von Channing Tatum (39)! Zwölf Jahre lang gehörten die beiden Schauspieler zu den Traumpaaren Hollywoods – bis sie im April vergangenen Jahres plötzlich ihr Ehe-Aus bekannt gaben. Die derzeit laufende Scheidung und die Klärung des Sorgerechts um ihre gemeinsame Tochter läuft ohne Rosenkrieg ab, beide Stars sind mittlerweile auch wieder frisch verliebt. Doch woran scheiterte ihre Beziehung damals?

Jenna spricht in ihrem neuen Wellness-Buch Gracefully You: How To Live Your Best Life Every Day offen über die Geschehnisse: "Mir war irgendwann klar, dass die Dynamik, in der ich mich befand, weder gut für mich noch gut für meine Tochter war." Sie habe erkannt, dass es einfach nicht mehr zwischen ihnen funktionierte und die Beziehung sogar wehgetan habe. Dabei sei es nicht einfach gewesen, die Trennung zunächst geheim zu halten. "Die Öffentlichkeit sah Channing und mich in einem idealisierten, romantischen Licht. Das machte es für mich schwer, weil ich gerne so ehrlich und echt bin, wie es nur geht", schildert die Schauspielerin in dem Buch weiter.

Doch letztendlich fanden die beiden Step up-Darsteller in neuen Partnern ihr Glück. So datet Channing die Sängerin Jessie J (31) und ist für seine Herzdame sogar mittlerweile nach Großbritannien gezogen. Jenna machte im Juni ihre neue Liebe zu Steve Kazee (43) öffentlich – und erwartet derzeit sogar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit dem Schauspieler.

Getty Images Jenna Dewan 2018

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im September 2017

Bris / MEGA Steve Kazee und Jenna Dewan in Los Angeles

