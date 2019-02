Lange waren sie das Vorzeige-Ehepaar in Hollywood, im vergangenen April folgte dann aber die traurige Nachricht: Die Flamme der Liebe zwischen den Schauspielern Channing Tatum (38) und Jenna Dewan (38) ist nach acht gemeinsamen Ehejahren erloschen. Nach der Scheidung schwor sich das Paar, weiterhin befreundet zu bleiben. In Sachen Sorgerecht für die gemeinsame Tochter könnte es jetzt allerdings zu Schwierigkeiten kommen!

Laut US Weekly habe der "Magic Mike"-Darsteller vor Kurzem einige Dokumente vor Gericht eingereicht, um eine sinnvolle und verbindliche Sorgerechtsregelung für Everly (5) zu erzielen. Wie ein Insider bestätigte, sollen die Monate nach der Trennung für alle Beteiligten emotional herausfordernd gewesen sein. Vor allem die 5-Jährige soll unter dem ständigen Hin- und Herpendeln zwischen Mama und Papa leiden. Channing wünsche sich außerdem mehr Zeit mit seiner Tochter. Er fordere, Everly montags und dienstags sehen zu dürfen; mittwochs und donnerstags wiederum solle sie bei ihrer Mutter wohnen. An den Wochenenden könnten sich die Eltern mit der Betreuung abwechseln, so der Vorschlag des Hollywood-Stars.

In dem Bericht heißt es weiter, dass der 38-Jährige ein Haus in der Nähe der Schule seiner Tochter gemietet habe. Das Schlafzimmer seiner kleinen Maus habe er im Feen-Stil dekoriert, damit sie sich in der neuen Umgebung wohlfühle. Anfang März wird das ehemalige Paar vor Gericht erscheinen, um eine endgültige Sorgerechtsvereinbarung für das gemeinsame Kind zu treffen.

Channing Tatum/Instagram Channing Tatum und Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly

Getty Images Channing Tatum bei einem Event, 2018

Getty Images Jenna Dewan bei den Golden Globes, 2019

