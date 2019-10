Ein ganz emotionaler "Mein Lied für dich"-Moment für Judith Williams (47)! Am heutigen Abend flimmerte die neue Show der Die Höhle der Löwen-Investorin zum zweiten Mal über die Bildschirme – und gab Menschen unter dem Motto "Ein Lied sagt mehr als tausend Worte", die Möglichkeit, sich bei ganz besonderen Personen in ihrem Leben zu bedanken. Judith, die bis zu einer Tumorbehandlung in den 90er Jahren als Opernsängerin gearbeitet hatte, performte dabei ebenfalls einen Song – und rührte damit nicht nur die Zuschauer im Publikum zu Tränen.

"Judith, ich heule gleich", schrieb eine Userin via Twitter und gab zu, bei der Performance der Unternehmerin feuchte Augen bekommen zu haben. Auch ein weiterer Fan war nach dem Auftritt total aus dem Häuschen: "Meinen Respekt für das Format und insbesondere für ihr selbst gesungenes Lied 'Somewhere' – großes Kino – vielen Dank." Für Judith war dieser Moment aber nicht nur aufgrund der Tatsache besonders, dass sie ihre Gesangskarriere eigentlich lange hinter sich gelassen hatte. Das Lied sei auch das letzte gewesen, das sie vor dem krankheitsbedingten Aus als Opernstar gesungen hatte.

"Ich widme mein Lied allen Menschen, die etwas Ähnliches, wie ich erlebt haben", sagte sie kurz bevor sie das Musikstück zum Besten gab und bedankte sich danach beim Publikum für diese unglaublichen Minuten. Den schweren Schicksalsschlag, bei dem sich Judith damals für die Möglichkeit, Kinder zu bekommen und gegen ihre Stimme entschieden hatte, gab sie bereits während ihrer Let's Dance-Teilnahme in einer spektakulären Tanz-Performance preis.

Actionpress/ Tamara Bieber Judith Williams bei der Glow 2019

Anzeige

Getty Images Judith Williams bei der Goldenen Kamera 2019

Anzeige

Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de