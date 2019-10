Liebes-Karussell bei Miley Cyrus (26)! Im Liebesleben der US-Sängerin war in diesem Jahr eine Menge los: Gerade erst haben sie geheiratet, dann kam im August auch schon die Schocknachricht für alle Fans: Miley und Liam Hemsworth (29) haben sich getrennt. Lange getrauert hat die "Slide Away"- Interpretin allerdings nicht, denn nach ihrer kurzen Affäre mit Kaitlynn Carter, datet sie seit kurzem den australischen Sänger Cody Simpson (22). Was viele bisher sicher nicht wussten: Ihn hat sie nicht nur viel früher geküsst, als man erwarten würde – auch der Ort, wo der Kuss stattfand, sorgt jetzt für Aufregung!

Während einer gemeinsamen Live-Session auf Instagram wollten Mileys Fans wissen, wann sich das Paar zum ersten Mal geküsst hat. Und da kam heraus: Der erste Kuss liegt bereits einige Jahre zurück – und zu diesem Zeitpunkt waren sie noch gar kein Paar! Schon 2015 sollen sie sich näher gekommen sein. "Ich kann mich gar nicht richtig erinnern. Es war wahrscheinlich in einem super verranzten Nachtclub", gab Miley nach einigen Scherzen mit ihrem neuen Freund zu.

Für den 22-jährigen Australier sei die Beziehung zu dem vier Jahre älteren Popstar ein lang ersehnter Traum. Bereits in einem Interview mit Fuse im Jahr 2012 gab der damals 15-Jährige zu: "Miley Cyrus war schon immer mein Kindheits-Promischwarm.“ Denn sie sei der datebarste aller Disney-Stars.

