Wen adressiert Selena Gomez (27) in ihrem neuen Lied? In musikalischer Hinsicht war es zuletzt still um die Sängerin gewesen: Zwar hatte sie sich im vergangenen Februar an einem Feature beteiligt – auf eine neue Solo-Single mussten ihre Fans jedoch lange warten. Nun meldete sich die 27-Jährige mit einem neuen Song zurück, dessen Text vor allem eine Frage aufwirft: Handelt das Lied von Selenas Ex Justin Bieber (25)?

Am Mittwoch veröffentlichte die Brünette den Song "Lose You to Love Me", in dem sie offenbar über eine gescheiterte Beziehung singt: "Ich musste dich verlieren, um mich zu finden. Dieser Tanz brachte mich langsam um. Ich musste anfangen, dich zu hassen, um mich zu lieben." Während der Refrain nicht eindeutig auf Justin anspielt, scheint ein Vers direkt an ihn gerichtet zu sein: "Innerhalb von zwei Monaten hast du uns ersetzt, als ob es ganz leicht wäre. Hast mich glauben lassen, dass ich es verdiene, gerade, während ich heilte."

Tatsächlich soll der Sänger im Jahr 2018 nur wenige Monate nach dem Liebes-Aus mit Selena schon mit Hailey Bieber zusammengekommen sein. Ihr neue Liebe machten Justin und das Model auch schnell offiziell: Noch im selben Jahr heirateten sie und sind seitdem unzertrennlich!

