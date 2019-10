Alphonso Williams' (✝57) Tod bewegt viele Menschen! Am 12. Oktober starb der Sieger der DSDS-Staffel aus dem Jahr 2017 an Prostata-Krebs. Kurz nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht bat Alphonsos Familie um Spenden für seine Beisetzung. Genau das bringt Annemarie Eilfeld (29), ebenfalls bekannt durch DSDS, zum Nachdenken. Sie ist der Meinung: Die Familie von jemandem, der Sieger einer so erfolgreichen Show war, sollte nicht nach Geld fragen müssen!

Sie finde es sehr traurig, dass der Gewinner einer so großen Castingshow am Ende des Tages nach finanzieller Unterstützung fragen müsse, so Annemarie im Promiflash-Interview. "Das spricht dafür, wie viel Niveau die Sendung verloren hat. Die Leute werden da dermaßen hängen gelassen", schießt die Sängerin während des Gesprächs auf Natascha Ochsenknechts (55) Halloween-Party im Berliner Dungeon gegen das Format.

"Ich habe es ja selbst erlebt. Ich wurde teilweise blockiert nach der Sendung, damit ich nicht erfolgreicher werde als der Gewinner", erzählt die Musikerin und gibt so Einblicke in ihr Leben als ehemaliger DSDS-Star. Annemarie hatte 2009 in der sechsten Staffel hinter Daniel Schuhmacher (32) und Sarah Kreuz den dritten Platz belegt.

WENN.com Alphonso Williams während eines Auftritts auf Mallorca

Instagram / annemarie_eilfeld DSDS-Star Annemarie Eilfeld

Schürmann, Sascha/ActionPress Alphonso Williams beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

