Sandy Meyer-Wölden (36) ist offenbar eine richtige Verrenkungs-Künstlerin! Dass die Fünffach-Mama gerne Sport treibt, ist kein Geheimnis. Regelmäßig lässt die Beauty ihre Netz-Community an ihrer straffen Fitness-Routine teilhaben, mit der sie für ihren Hammer-Body schuftet. Dabei setzt die 36-Jährige bekanntlich auf eine Menge Yoga – und inzwischen beherrscht Sandy offenbar die kompliziertesten Figuren: Ihr neustes sportliches Netz-Posting versetzte ihre Follower in Staunen!

Via Instagram veröffentlichte die Vollblutmami jetzt einen Schnappschuss von ihrem Yoga-Training: Auf dem Pic präsentiert Sandy eine Art Handstand. Ihre Füße sind an eine Palme gelehnt, ihre trainierten Arme durchgedrückt, und ihr Körper bildet eine elegant geschwungene Linie – das Ganze sieht ziemlich anstregend aus! "Ich werde immer stärker", freute sich die Blondine in der Bildunterschrift über ihren Erfolg. Und auch ihre Abonnenten sind begeistert. "Wow, also so etwas könnte ich nicht!" und "Das ist der Hammer, Baby, weiter so", jubeln zwei Nutzer in den Kommentaren.

Für Sandy sind solche körperliche Aktivitäten sehr wichtig. Das Leben als fünffache Mutter kann nämlich ganz schön stressig sein! "Natürlich komme ich da körperlich und geistig manchmal an meine Grenzen. Ich versuche dann, meinen Ausgleich durch Sport zu finden, durch Meditation oder Yoga", verriet sie vergangenen Monat im Promiflash-Interview.

