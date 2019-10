Dominic Harrison (28) steckt offenbar in der Mühle der Bürokratie fest! Vor einem Jahr hielt sich der Influencer mit seiner Frau Sarah (28) und Töchterchen Mia Rose (1) im sonnigen Los Angeles auf. Sechs Monate hatten die YouTube-Stars in der Film-Metropole gewohnt, bis sie schließlich von Heimweh geplagt wurden und nach Deutschland zurückkehrten. Ihr Traum von einem Leben in den USA ist aber noch nicht ausgeträumt. Deshalb versucht Domi, dessen Vater US-Amerikaner ist, seinen Mädels die Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Genau das bringt ihn gerade zur Verzweiflung!

"Als wir damals drüben waren, habe ich angefangen, mich um die US-Staatsbürgerschaft von Mia und Sarah zu kümmern. Anderthalb Jahre später und ich bin immer noch dran", zeigt sich der 28-Jährige in seiner Instagram-Story genervt. "Dieser Prozess ist so krass nervenaufreibend und ich weiß einfach nicht weiter, weil die Informationen immer so begrenzt sind." Zum Beispiel sei er für einen Termin im US-Konsulat extra nach Frankfurt gefahren. Weil aber bei der Terminvergabe etwas schiefgegangen sei, habe man ihn wieder nach Hause geschickt.

Der Papierkram und die Steine, die ihm in den Weg gelegt werden, halten Domi aber nicht von seinem Vorhaben ab – zu groß ist die Sehnsucht, irgendwann wieder mit Sack und Pack über den großen Teich zu fliegen. Auch Sarah seufzt in ihrer Instagram-Story wehmütig: "Ich vermisse Los Angeles. Heute vor einem Jahr waren wir einfach dort."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison, Social-Media-Stars

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison, September 2019

Instagram / team.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

