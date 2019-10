Willi Herren (44) will abnehmen! Bisher schien den Schlagerstar sein Bäuchlein nicht zu stören. Ob im TV oder auf der Bühne – der Entertainer stand zu seinem Gewicht und witzelte von Zeit zu Zeit sogar über seine Extra-Pfunde. Doch damit soll nun Schluss sein, denn Willi fühlt sich in seiner Haut momentan einfach nicht mehr wohl und kündigt an: Er will seinen Kilos den Kampf ansagen.

"Die fetten Jahre sind vorbei", schreibt der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat auf seinem Instagram-Account. Er habe immer versucht, in der Öffentlichkeit lustig damit umzugehen, doch eigentlich hätte ihn sein Hüftspeck persönlich schon belastet. "Ich bin sogar oft regelrecht frustriert, wenn ich ehrlich bin. Es nervt mich, dass ich mittlerweile weit über den dreistelligen Kilo-Bereich gekommen bin", gab der 44-Jährige zu. Darum will er nun bei Frank Rosins (53) TV-Show "Rosins Fettkampf" teilnehmen, die im kommenden Frühjahr ausgestrahlt werden soll.

Willi konnte in der Vergangenheit schon einmal einen beeindruckenden Abnehmerfolg für sich verbuchen. 2016 präsentierte sich der Musiker total erschlankt. Stolze 40 Kilo hatte er damals verloren – und zwar mit einer Ernährungsumstellung und Sport.

