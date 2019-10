Jahrelang waren Manuel Cortez (40) und Miyabi Kawai (45) ein echtes Vorzeigepärchen – privat und beruflich. Am Mittwoch gaben der Schauspieler und die Modedesignerin überraschend ihre Trennung bekannt. Dabei erklärte Manuel, dass er sich trotz zahlreicher gemeinsamer Projekte, wie zum Beispiel "Schrankalarm", allein in der Beziehung gefühlt habe. Schon im Mai hatten die zwei gegenüber Promiflash betont, dass das TV-Format eine Herausforderung für ihre Partnerschaft sei.

Monatelang reisten Miyabi und Manuel für "Schrankalarm" durch ganz Deutschland, um ihren Kandidaten ein Fashion-Makeover zu verpassen. Das sei mit Vor- und Nachbereitung nicht nur sehr zeitintensiv gewesen, sondern habe auch ihre Liebe auf die Probe gestellt. "Wir waren 24/7 zusammen. Wir arbeiten auch ganz gut zusammen. Aber nur noch das zu machen, sieben Monate im Jahr – das ist auch eine Belastung für eine Beziehung", stellte Miyabi damals in dem Gespräch mit Promiflash klar und ergänzte: "Und nach 15 Jahren Beziehung sind wir doch ganz froh, dass wir uns für die Beziehung entschieden haben."

Manuel stimmte ihr da voll und ganz zu. "Das ist schon schön, wenn man so auch Zeit zusammen verbringen kann. Aber das war halt drei Jahre extrem intensiv." In einem aktuellen Interview mit der Bunten gestand der Schauspieler nun, nach der Trennung: "Irgendwann wurde der Job immer wichtiger. [...] Unsere Beziehung ist immer mehr in den Hintergrund gerückt."

Getty Images Miyabi Kawai bei der Mercedes Benz Fashion Week

Anzeige

Max Bertani / ActionPress Manuel Cortez und Miyabi Kawai

Anzeige

Getty Images / Zacharie Scheurer Manuel Cortez, Bestseller-Autor und TV-Gesicht

Anzeige

Könntet ihr euch vorstellen, täglich mit eurem Partner zusammen zu arbeiten? Nein, auf keinen Fall! Ja, klar! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de