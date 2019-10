Wendy Williams (55) hat kein Verständnis für Herzogin Meghan (38)! In der neuen Dokumentation über ihre Afrika-Reise mit ihrem Ehemann Prinz Harry (35) verriet die 38-Jährige, wie sehr sie unter dem britischen Presserummel leide. Sie gab zu, vor der Hochzeit von Freunden wegen des großen Medien-Interesses gewarnt worden zu sein, mit dem Ausmaß jedoch nicht gerechnet zu haben. Die Royal Family macht sich nun anscheinend große Sorgen um sie und Prinz Harry. Doch die spitzzüngige Moderatorin Wendy hat kein Mitleid mit Meghan!

In ihrem Format The Wendy Williams Show richtete die Talkshow-Legende am Dienstag bissige Worte an die Herzogin von Sussex: "Bitte versuche nicht, Mitgefühl von uns zu erhaschen. Du wusstest, was du tust!" Ihrer Meinung nach solle sich Meghan nicht wundern, dass sie von Paparazzi verfolgt werde: "Natürlich, weil du jetzt ein Royal bist. Meghan, keiner hat Mitleid mit dir!"

Ironisch schlug Wendy der 38-Jährigen eine Lösung für ihr Problem vor: Um der britischen Presse zu entkommen, solle sie mit ihrer Familie einfach in die USA gehen und sich eine Villa in Malibu sowie eine Hütte in Afrika zulegen. "Warum nicht? Zieh nach Amerika und lebe Teilzeit in Afrika, so, wie du es möchtest. Ihr müsst dann trotzdem noch mal zurück nach England. Legt euch ein Haus an allen drei Orten zu."

Getty Images Wendy Williams auf dem Walk of Fame in Hollywood, 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in London, 2019

Anzeige

Getty Images Wendy Williams auf der New York Fashion Week, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de