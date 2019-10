Peinlicher Fauxpas bei einem Auftritt von Herzogin Meghan (38): Eigentlich kennt man den einstigen Hollywood-Star als stets korrekten und seriösen Party-Gast. Doch auch Meghan passiert hin und wieder aus Versehen ein Missgeschick in der Öffentlichkeit. Bei einem royalen Termin nahm die zugehörige Gastgeberin die Etikette etwas zu genau und landete zusammen mit ihrem Gast einen peinlichen Vorfall, als sie Meghan begrüßen wollte.

Die ehemalige Schauspielerin war Special-Guest in ihrer Funktion als Vizepräsidentin des Commonwealth Trusts beim One World Summit in der Royal Albert Hall. Dabei handelt es sich um einen internationalen Kongress für junge Führungskräfte mit großem Zukunftspotenzial. Als Meghan die Bühne betrat, wollte die Gastgeberin und Organisatorin Kate Robertsen sich vor der angeheirateten Herzogin verbeugen. Das endete in einem unangenehmen Crash, da Meghan die Blondine im selben Moment umarmen wollte. So landeten Kates Hände an Meghans Hüfte und ihr Kopf nahe den Brüsten des Suits-Stars.

Doch der peinliche Fauxpas dauerte nicht lange. Die beiden lösten sich voneinander, lachten kurz und umarmten sich dann richtig. Na, wenn diese Lockerheit Meghan nicht sogar noch sympathischer macht.

Royalfoto/ActionPress Herzogin Meghan auf dem Weg zu einem Event

Getty Images Kate Robertson und Meghan Markle beim One Young World Summit 2019

Getty Images Herzogin Meghan sitzt im Publikum

