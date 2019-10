Gibt es bald endlich das erste Bachelor-Baby? Das ist die Frage, die einigen eingefleischten Fans des Flirtformats unter den Nägeln brennt – zumindest, wenn sie Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (26) in den sozialen Netzwerken folgen. In der vergangenen Staffel der Kult-Kuppelshow lernten sich der Basketballer und die Zumba-Lehrerin kennen und lieben, posten seitdem immer wieder harmonische Pärchen-Pics. Mit seinem neuesten Beitrag befeuert Andrej jetzt jedoch die Gerüchteküche: Wird der Bachelor von 2019 etwa bald Vater?

Auf Instagram postete der sportliche Schnuckel ein Foto, auf dem er sich liebevoll an seine Jenny schmiegt. Unverkennbar dabei: In dem Pullover, den sie trägt, sieht ihre Körpermitte leicht gewölbt aus – verdeckt sie hier etwa ein Babybäuchlein? Auffällig ist auch, dass ihr Oberteil blau ist, während ihr Partner in einem rosafarbenen Jumper posiert. Andrejs Follower sind sich sicher: Die beiden werden Eltern eines kleinen Jungen oder eines Mädchens! "Heute Abend bist du endlich zurück. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr das Gefühl der Sehnsucht das Gefühl des Liebens verstärken kann", schrieb er lediglich dazu.

Auf Nachfrage von RTL dementierte der Rosenkavalier die Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft jedoch schnell. "Da ist nichts am Kommen", nahm er der Community den Wind aus den Segeln. "Wir hatten ein Shooting mit Herbst- und Winterklamotten und Jennifer hatte einen Pulli an, der etwas lockerer war und wir haben uns bei dem Shooting bewegt und deswegen ist das in dem Moment, als es abgeknipst wurde, vielleicht so ein bisschen, als ob da vorne was wächst", lauteten seine Worte weiter.

